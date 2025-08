BADO ile ilk Yunanistan seferinde olay! CHP'li belediyeye büyük tepki | Video 04.08.2025 | 12:18 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşımacılığına başlayan Balıkesir Deniz Otobüsü'nün (BADO) ilk seferi olaylı oldu. Ayvalık Limanı'nda yaşanan iskele krizinde Balıkesir Deniz Otobüsü'nün liman sahasını iddialara göre işgal etmesi nedeniyle 200 yolcusunu indirebilmek için yaklaşık iki saat süresince dalgalı denizde bekleyen TURYOL Feribotu'nda, hamile ve yaşlı insanlar mağdur oldu, bazılarının ise uçağı kaçırdığı iddia edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Ömür Boyuer seferlerin devam edeceğini söylerken, TURYOL firması ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yolcuları ücretsiz taşıyabileceklerine yönelik teklifler yaptıklarını ifade etti. Sahil Güvenlik ve Ayvalık Limanı İşletmesi yetkililerinin çabalarına rağmen çözümlenemeyen kriz, Ulaştırma Bakanlığı'nın devreye girmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ. Genel Müdürü Ömür Boyuer'in BADO'ya ait gemiyi Dikili Limanı'na göndermesi ve limana yanaşan geminin yolcuları tahliye etmesiyle sonuçlandı.

Uzun süre denizde mahsur kalan yolcular Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'dan çıkarken her iki firmaya tepki gösterdi. Hamile ve yaşlıların sıkıntılı anlar yaşadıklarını belirten yolcuların arasında bir ailenin de, yaşanılan kriz nedeniyle uçak kalkış saatini kaçırdığı belirtildi. Bir vatandaş ise; "Ahmet Akın'a sevgiler, saygılar.. İki saati geçti denizin ortasında bekliyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. BADO'nun gemisinin bulunduğu iskeleye yanaşamayan TURYOL'a ait 'Samos' gemisinin kaptanının "Sizin yaptığınızı Rumlar bile yapmaz" şeklindeki anonsu ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerince tepkiyle karşılandı.

Yaşanılanlar kriz nedeniyle oldukça üzüntülü olduklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ. Genel Müdürü Ömür Boyuer, "Büyükşehir Belediyesi olarak BADO markasıyla Ayvalık- Midilli seferlerine başladık. Ulaştırma Bakanlığı'ndan ve Yunanistan'ın Midilli Adası yetkililerinden gerekli izinler alındı. İlk turumuzu da gerçekleştirdik. Ancak Midilli'den dönüşte, Ayvalık Limanı iskelesine yanaştığımızda aslında iskelede yer olmasına rağmen, söz konusu firmanın gemisi yanaşmayıp, bizi bağlı bulunduğumuz iskeleden çıkarmaya zorladı. Bu arada kendi yolcularını da yaklaşık bir buçuk saat civarında özellikle olarak mağdur etti ve bunun üzerinden de bir algı oluşturmaya çalıştı. Burada düzeni liman işletmesi sağlamak zorunda. Ama burada özel firmaların anlayamadığımız derecede dirençleri var" dedi.

Gemi yanaştıktan sonra yolcularının mağdur olmaması adına, diğer yerde de fiziki şartları olmuş olmasına rağmen alanı açarak, firmanın gemisine yer verdiklerini anlatan Ömür Boyuer, "Ama burada geminin yolcuları tahliye edilirken, Büyükşehir Belediyesini yolculara şikâyet eden ve Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu uygulamaları terbiyesizce olduğunu ifade eden geminin kaptanına yapmış olduğu anons yakışmadı" ifadelerini kullandı.

"BİZ BURAYA KATMA DEĞER KATMAYA GELDİK"

Kendilerine göre Ayvalık iskelesinde BADO gemisinin demirlenmesinde herhangi engelin bulunmadığının altını çizen Boyuer, "Ancak burada diğer firmaların olumlu yaklaşmamasından kaynaklı bir kriz var. Şunu çok net şekilde söylüyorum, bu seferler devam edecek. Çünkü bu bir vizyon projesiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın seçim öncesinde bir vaadiydi. Geldiğimiz noktada Büyükşehir Belediyesi ve devlet geri adım atmaz. Biz, tüm şartları yerine getirdik. Gemi sınava girdi. Geminin tüm teknik donanımı, güvenliği, personelinin sertifikaları uygun görüldü. Midilli Adası tarafında da izinler alındı. Sonuçta burada yasal olmayan bir şey yok. Bir zorbalık yok ve biz dediğim gibi kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Bizim BTT olarak bünyemizdeki araçlarımızla buraya değişik noktalardan yolcu getirebilecek bir alt yapımız da var. Yani biz buraya bir katma değer katmaya geldik. Bizim burada diğer özel işletmelerin yolcularını almak gibi bir niyetimiz yok. Zaten sefer saatlerimiz de çok cazip saatler değil. Diğer firmaların Midilli'ye gitmediği ve dönmediği saatlerde seferlerimizi yapıyoruz" dedi.



"YÜKLÜ GEMİLERİN HER ZAMAN ÖNCELİĞİ VARDIR"

TURYOL Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Hatlar Sorumlusu Kadir İnandı ise yaptığı açıklamada, "Aslında içinde bulunduğumuz durum hâlihazırda üç ay öncesinde birçok uyarımızın dikkate alınmamasından kaynaklanan bir sürecin bugün yaşanmasının bir sonucudur. Bugün yolcu mağduriyeti, firmamızın kurumsal olarak yıpranması gibi birçok sorunu yaşadık. Ama en önemlisi de mağdur edilen yolcularımızdı. Bize ait gemilerimizin her birinin farklı özellikleri ve meziyetleri var. Bugün bu sorunu yaşayan Samos gemisinin yanaştığı yer, on yıllardır rıhtım bölgesinde yolcularımız için kullandığımız alandır. Özellikle rıhtım yüksekliğinin düşük olması, gemiden yolcu tahliyesinin yapılacağı kapakların daha düşük seviyede olması fiziki olarak iskelede sadece gemimizin şartlarına uygundur. BADO'ya ait gemiyle ilgili Ayvalık İşletmesi; kendilerine limanın içerisindeki yoğunluğunu öne sürerek saat 10.00 ila 11.00 arasında limanı kullanabileceği akşam da 16.00 ile 17.00 arasında limanı kullanabileceği, bunun dışında liman kullanımının izin verilmeyeceği, aynı zamanda limanda geceleme, kışlama ve konaklama yapılamayacağı açıkça belirtildiği bir yazıyı, kendilerine mayıs ayı içerisinde verdiklerini biliyoruz. Bu yazıyla beraber Ulaştırma Bakanlığı'na uluslararası hat izniyle başvurulur, hat izni yazısı da, liman işletmecisinin görüş yazısına göre verilir. Dolayısıyla dün akşam yaşanan sorun da aslında İDO Dicle gemisini o saatte, o yerde bağlı olmaması gerekiyordu. Kişisel iletişimlerle, firmayla da görüştüğümüzde, akşam orada olmayacağını, rıhtımı terk edeceğini bize söylemişti. Fakat biz limana yolcumuzla birlikte geldiğimizde, rıhtımı da kullanamadığımız için biz defalarca VHF'ten, telsizlerden, hoparlörlerden seslenmemize rağmen bilinçli ve taksirli bir şekilde gemi kapatıldı, köreltildi. Hiçbir şekilde dışardan gelen hiçbir tepkiye bir buçuk saat süresince cevap verilmedi. Denizcilikte bir kural vardır. Yüklü geminin her zaman önceliği bulunur. Velev ki böyle olmasın işletme izni olmadığı halde, konaklama hakkı olmadığı halde o saatlerde, orada bağlama hakkı olmadığı halde limanı işgal eden firma, oradan ayrılması gerekiyordu. Çünkü işletmenin denizciliğin genel kuralları gereği yolcuyu asla mağdur edilmemesi gerekir. Eğer bununla ilgili farklı bir idari takibat yapabilir ama bunu hiçbir şekilde yolcuya mal etmemesi gerekiyordu. Bizi yolcuyla beraber firmamızı, yolcumuzu mağdur ederek orada yanaştığı alanın; kendine tahsis edilmesini zorla, güçle, hakkı olmadığı halde tahsis etmeye zorladı. Biz bununla ilgili işletme, liman başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığını konuyla ilgili bilgilendirdik. Gemiyi buradan çektiler" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEKLİF

Ayvalık-Midilli arasındaki yolda yolcu taşımacılığı yapan iki firma olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne BADO'ya ait yolcular ücretsiz olarak taşıyabileceklerine ilişkin bir teklifte de bulunduklarını kaydeden Kadir İnandı, "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, böyle bir tanıtımla ilgili bir konuda kendilerine bir gemi değil iki gemiyle yardımcı olabileceğimizi, her gemi için de Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gönderilecek olan her yolcuyu ücretsiz olarak taşıyacağımızı, her gemide de kontenjan verebileceğimizi ve hatta geminin tamamını Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin logolarıyla kaplayabileceğimizi, içeride Balıkesir'in tanıtımını belediyemizin tanıtımını yapabilecek ekran görselleri ve postları barındırabileceğimizi ve bunlarla ilgili de belediyemizden hiçbir ücret talep etmeyeceğimizi ilettik. Hala bu teklifimiz geçerlidir" dedi.

Sonuç olarak yaşanılan sürecin sonunda yaşanılan sıkıntının ortadan kaldırılacağına inandığını belirten İnandı, "Ben mutlaka uzlaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ayvalık liman alanının fiziki şartlarının uygunsuzluğun bizleri burada daha büyük sıkıntılara sokacağını görüyoruz" diye konuştu.