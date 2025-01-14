Bağcılar’da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü | Video
İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz şüpheli, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken 5 yaşındaki diğer çocuk ise yaralandı.
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