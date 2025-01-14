Video Yaşam Bağcılar’da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü | Video
Bağcılar’da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü | Video

Bağcılar’da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü | Video

14.01.2025 | 10:01

İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz şüpheli, girdiği evdeki çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken 5 yaşındaki diğer çocuk ise yaralandı.

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Olay, 17.00 sıralarında İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki eve giren kimliği belirsiz şüpheli, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 görevlilerin incelemesinde 12 yaşındaki kız çocuğu M.S'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. M.S.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı. Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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