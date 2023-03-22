Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişi, seyyar satıcılık yapan şahıstan cezaevinde olan oğlunun kendisine borcunu olduğunu söyleyerek alacağını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Borcunu almak için silahına sarılarak karşısındakini öldürmekle tehdit eden şahıs, araya giren başka bir kişi tarafından sakinleştirildi. Silahlı şahıs şikayet üzerine gözaltına alınırken, o anlar ise kameraya yansıdı.
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