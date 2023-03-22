Video Yaşam Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video
Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video

Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Borcunu almak için silahına sarılıp öldürmekle tehdit etti! | Video

22.03.2023 | 11:17

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişi, seyyar satıcılık yapan şahıstan cezaevinde olan oğlunun kendisine borcunu olduğunu söyleyerek alacağını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Borcunu almak için silahına sarılarak karşısındakini öldürmekle tehdit eden şahıs, araya giren başka bir kişi tarafından sakinleştirildi. Silahlı şahıs şikayet üzerine gözaltına alınırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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Olay Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde 16 Mart tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki tezgahta sebze ve meyve satan İ.E isimli şahsın yanına gelen A.T, cezaevinde olan oğlunun kendisine borcu olduğunu söyledi. A.T alacağını isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince A.T isimli şahıs belindeki silaha sarılarak, İ.E'yi öldürmekle tehdit etti. O sırada olay yerinde bulunan bir kişi A.T'yi güçlükle sakinleştirdi. A.T oradan ayrılırken, İ.E ise polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri A.T'yi Bağcılar'da yakaladı. "güveni kötüye kullanma" ve "tehdit" suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlenen A.T. , "silahlı tehdit" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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