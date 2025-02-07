Bağcılar’da polise bıçakla saldırı! Dehşet anları kamerada | Video
Bağcılar’da devriye aracı içerisinde bekleyen polis memuruna şüpheli bir şahıs bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak polis memurunu bıçaklaya yaralayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken, yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan bıçakla yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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