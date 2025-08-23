Video Yaşam Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL'lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video
23.08.2025 | 10:32

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir kuyumcu dükkanına müşteri kılığında gelen bir şüpheli el çabukluğuyla piyasa değeri 160 bin TL değerinde altın kolye çaldı. Hırsızlık anları kuyumcuda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 21 Haziran'da cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siyah çarşaflı kimliği belirsiz bir kişi kuyumcuya müşteri kılığında girdi ve mağazadaki ürünlere göz gezdirmeye başladı. Tezgahtaki kolyelere göz diken şüpheli, işletmeciye ilk olarak kolyelerin fiyatını sordu ve ardından başka sorular sorarak işletmeciyi oyalamaya başladı. O sırada başka müşterilerle de ilgilenen işletme sahiplerinin yoğunluğunu fırsat bilen şüpheli el çabukluğuyla piyasa değeri 160 bin TL olan altın kolyeyi hızlıca çaldı ve üzerinde bulundurduğu el çantasının içine koydu. Şüpheli şahıs bir süre sonra hiçbir şey olmamışçasına dükkandan çıkış yaptı.

DÜKKANDAKİLER HIRSIZLIĞI SONRADAN FARK ETTİ
O sırada dükkanda bulunanlar biri olan ve işletmeci E.Y. bir süre sonra kolyelerin sayısında eksik olduğunu fark etti ve durumdan şüphelendi. Dükkanda bulunan kamera görüntülerini izleyen E.Y. , olayın farkına vardı ve 160 bin TL'lik kolyenin dükkanına müşteri gibi gelen bir kişi tarafından çalındığını anlayınca çareyi polise gitmekte buldu. Müşteki E.Y., karakola giderek durumu polis ekiplerine bildirdi ve şahıstan şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
E.Y.'nin ifadesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini tek tek izledi ve şüphelinin izine ulaştı. Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi Fatih ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28 yaşındaki D.A.'nın 32 adet, 39 yaşındaki diğer şüpheli V.A.'nın ise 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden V.A., serbest kalırken, D.A.'ya ise ev hapsi cezası uygulandı.
