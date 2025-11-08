Video Yaşam Bakırköy'de bir şahıs sokakta kedi besleyen iş insanını darbetti! O anlar kamerada | Video
Bakırköy'de bir şahıs sokakta kedi besleyen iş insanını darbetti! O anlar kamerada

08.11.2025 | 11:04

Bakırköy'de iş insanı Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından darbedildi. Saldırgan tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı. Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın'ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

Bakırköy'de bir şahıs sokakta kedi besleyen iş insanını darbetti! O anlar kamerada | Video 08.11.2025 | 11:04
