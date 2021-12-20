Bakırköy’de virajı alamayan otomobil yön tabelası direğine uçtu: 1 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
01:25
Tekstil fabrikasındaki yangın 2.5 saat sonra kontrol altına alındı | Video 20.12.2021 | 08:53
02:58
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı gördü | Video 20.12.2021 | 08:47
03:31
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 20.12.2021 | 08:47
01:22
00:26
Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video 19.12.2021 | 18:25
00:47
Hatay'da şiddetli yağış sonrası köprü yıkıldı, tekne alabora oldu | Video 19.12.2021 | 17:57
00:49
04:36
00:34
04:36
Bodrum’da güneşi gören sahile koştu | Video 19.12.2021 | 15:53
05:28
Malatya’nın tek kadın erkek kuaförü "Hazen" | Video 19.12.2021 | 15:47
01:02
Evinden çevreye pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs gözaltına alındı | Video 19.12.2021 | 15:17
03:53
Yolda bulduğu kazı yanından ayırmıyor | Video 19.12.2021 | 15:17
00:37
Muş PÖH timinden karlı dağlarda nefes kesen klip | Video 19.12.2021 | 15:03
02:37
Şiddetli rüzgar park halindeki eşya dolu nakliye kamyonunu devirdi | Video 19.12.2021 | 15:03
00:54
Antalya'da denizde çıkan hortum vatandaşları tedirgin etti | Video 19.12.2021 | 14:50
02:33
02:23
Manisa'nın kırsal 8 mahallesinde ulaşıma kar engeli | Video 19.12.2021 | 14:45
01:08
Sobanın devrilmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı | Video 19.12.2021 | 14:17
Yeşilköy Havuzlu Kavşak’ta aşırı hız yapan otomobil virajı alamayınca önce refüje çarptı ardından yön tabelası direğine uçtu. Direkte asılı kalan araçta bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Günay'ın kontrolündeki otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayınca, otomobil önce refüje çarptı ardından ise yön tabelasının direğine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatih Günay'ı kısa bir çalışmanın ardından araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası büyük hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.