Balat Oyuncak Müzesi'nde büyük yangın! Alev alev yanan müze küle döndü | Video
Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oyuncak müzesinin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin içerisi küle döndü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:42
00:50
03:02
01:00
2 grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı | Video 13.10.2023 | 08:04
00:30
Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı 12.10.2023 | 21:29
18:27
Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi! 12.10.2023 | 20:07
00:46
Kocaeli'de kamyonet tıra arkadan çarptı 12.10.2023 | 19:55
00:33
Samsun'da 2 evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video 12.10.2023 | 16:47
00:35
00:57
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü | Video 12.10.2023 | 15:13
01:40
Tekirdağ'da şafak operasyonu: 9 gözaltı | Video 12.10.2023 | 15:09
00:50
SON DAKİKA: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! | Video 12.10.2023 | 14:21
03:40
İş yerine molotoflu saldırı! O anlar kamerada | Video 12.10.2023 | 14:12
00:24
01:17
Suç işleyemeden yakaladılar… Araçlarından otomatik tüfek çıktı | Video 12.10.2023 | 13:38
00:24
Araçla çarpıp gasp eden saldırganı aynı gün yakaladılar | Video 12.10.2023 | 13:32
02:30
Edirne'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama | Video 12.10.2023 | 12:39
01:39
Gittikleri iş yerinde dehşet saçan firari oğul yakalandı | Video 12.10.2023 | 13:13
01:17