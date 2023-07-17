Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü | Video
Fatih'te daha öncesinde boşaltılmış olan 3 katlı metruk binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olayda şans eseri kimse zarar görmedi.
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