Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video

03.11.2025 | 16:22

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.