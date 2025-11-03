Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video
03.11.2025 | 16:22
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
