Video Yaşam Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video
Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video

Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video

03.11.2025 | 16:22

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir Sındırgı’daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da hissedildi | Video 02:14
Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video 03.11.2025 | 16:22
Arızalanan raylı kapı öğrencilerin hayatına mal olacaktı | Video 01:58
Arızalanan raylı kapı öğrencilerin hayatına mal olacaktı | Video 03.11.2025 | 15:23
Beşiktaş’taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 02:56
Beşiktaş'taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 03.11.2025 | 13:50
Motosikletinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video 00:13
Motosikletinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video 03.11.2025 | 13:50
36 ilde ’Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği’ operasyonu: 86 gözaltı | Video 01:06
36 ilde 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' operasyonu: 86 gözaltı | Video 03.11.2025 | 13:50
Seyahat ettiği traktörün devrildiği kazayı böyle görüntüledi | Video 00:28
Seyahat ettiği traktörün devrildiği kazayı böyle görüntüledi | Video 03.11.2025 | 11:12
Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video 00:28
Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video 03.11.2025 | 11:11
Buzdolabında kokain yakalattı, İçiciyim dedi ama tutuklandı | Video 01:12
Buzdolabında kokain yakalattı, "İçiciyim" dedi ama tutuklandı | Video 03.11.2025 | 10:21
Fatih’te motosikletli şüpheliler haraç istedikleri mekanı böyle kurşunladı | Video 00:41
Fatih’te motosikletli şüpheliler haraç istedikleri mekanı böyle kurşunladı | Video 03.11.2025 | 10:21
11 tavuğu köpekler tarafından telef edilen mahalleli hayvanlarını korumak için çobanlık yapıyor | Video 03:19
11 tavuğu köpekler tarafından telef edilen mahalleli hayvanlarını korumak için çobanlık yapıyor | Video 03.11.2025 | 10:21
Yaşlıları soyan yankesici suçüstü böyle yakalandı | Video 01:16
Yaşlıları soyan yankesici suçüstü böyle yakalandı | Video 03.11.2025 | 10:21
31 yıl önce boşaltılan köyler, kurulan seralar sayesinde yeniden hayat buldu | Video 04:06
31 yıl önce boşaltılan köyler, kurulan seralar sayesinde yeniden hayat buldu | Video 03.11.2025 | 10:21
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 01:46
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 03.11.2025 | 09:16
Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video 00:43
Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video 03.11.2025 | 09:15
Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness sorusunda adı geçmişti! Yarışmaya katılan yarışmacı o kritik soruda risk aldı İşte o soru! 02:19
Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness sorusunda adı geçmişti! Yarışmaya katılan yarışmacı o kritik soruda risk aldı İşte o soru! 02.11.2025 | 22:55
Guinness’e 11’inci kez adını yazdırmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 04:14
Guinness’e 11'inci kez adını yazdırmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 02.11.2025 | 22:50
İstanbul’a nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Video 02:26
İstanbul'a nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Video 02.11.2025 | 14:34
Otomobil, kaldırımda bisiklet süren Emir’in üzerine devrildi | Video 00:21
Otomobil, kaldırımda bisiklet süren Emir'in üzerine devrildi | Video 02.11.2025 | 14:34
Başakşehir’de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video 00:40
Başakşehir'de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video 02.11.2025 | 14:07
Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video 03:57
Yangında ayakları yanan kadın ile kedisine, komşuları yanık kremiyle müdahale etti | Video 02.11.2025 | 12:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY