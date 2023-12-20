Video Yaşam Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video

Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video

20.12.2023 | 09:04

Son dakika haberi: AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 07.21'de 6.92 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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