Balıkesir'de peş peşe depremler | Video

10.11.2025 | 09:09

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.16’da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58’de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 13.25 kilometre olarak ölçüldü. 3. deprem ise saat 09:41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.