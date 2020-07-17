Balıkesir'de vatandaşlardan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ebabil kuşlarına operasyon | Video

Balıkesir Yeni Mahallesi TOKİ evlerinde vatandaşlar Kur'an*ı kerim'de adı geçen 2 ebabil kuş yavrusunun ayaklarına ip dolaştığını fark ederek, hayvanları kurtarmak için seferber oldular.

Balıkesir'de vatandaşlar sokakta yürürken yuvadan düşmüş ve çırpınan kuş yavrularını kurtarmak için uğraşmalarına rağmen kördüğüm olan ipten kurtaramadılar. Bir kişiden bulunan çakı ile ebabil kuş yavrularının ayaklarına dolanan ip kesilerek kurtarıldı. Vatandaşlar kuşu incelerken bu kuş yavrularının ebabil kuşu olduğunu fark ettiler. Dolaşan ip yüzünden 2 yavru ebabil kuşunun da ayaklarında yara olduğunu fark eden vatandaşlar kutuya koydukları Ebabil kuş yavrularını veteriner hekime tedavi ettirmek üzere teslim ettiler.