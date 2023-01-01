Video Yaşam Balkanlar’da yeni yıl coşkusu | Video
Balkanlar’da yeni yıl coşkusu | Video

Balkanlar’da yeni yıl coşkusu | Video

01.01.2023 | 09:39

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Balkan ülkelerinde halk, 2023’e coşkulu kutlama programları ve açık hava konserleri ile girdi.

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kutlamaların merkezi, Ferhadiye ve Tito Caddesi'nin birleştiği yerdeki Sönmeyen Ateş Anıtı yanı oldu. Kutlama çerçevesinde en popüler Bosnalı müzik grubu olarak bilinen Dubioza Kolektiv'in sahne aldığı bir konser tertiplendi.

Yılbaşı itibarıyla Schengen ve avro bölgesine dahil olmanın getirdiği değişiklik ruhunun hissedildiği Hırvatistan'da ise başkent Zagreb'de yılbaşı kutlaması, hayvanseverlerin talebi üzerine havai fişek gösterisi olmadan yapıldı. Zagreb şehir yönetiminin Hırvatistan genelindeki çok sayıda şehirle birlikte aldığı inisiyatif çerçevesinde Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan şehir sakinleri yeni yıla renkli konfetiler, görsel efektler ve zengin müzik programı ile girdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise Parlamento binası önündeki meydanda ve Sava Nehri kenarında ünlü sanatçıların sahne aldığı konserler düzenlendi. Belgrad Kulesi de göz alıcı bir havai fişek gösterisine sahne oldu.

Bölge ülkelerinin turizm merkezleri Budva ve Dubrovnik şehirleri başta olmak üzere bölgede başkentlerin yanı sıra birçok büyük şehirde yılbaşı vesilesiyle zengin konser ve etkinlikler düzenlendi.

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