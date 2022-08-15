Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı | Video
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle nedeniyle Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı. Sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su altında kaldı. Su basan cadde havadan görüntülendi.