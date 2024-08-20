Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı! Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı | Video
Samsun'da banka içinde silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıkarken, avukatı ile birlikte adliyeye teslim olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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