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Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi Başakşehir'de yakalandı | Video

Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi Başakşehir'de yakalandı | Video

19.07.2023 | 16:21

İstanbul'da çete savaşlarında son 1 yılda işlenen 8 cinayette doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, suç ağının firari olarak aranan kilit ismi tetikçi Murat U., Başakşehir’de Organize Polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Söz konusu ilçeye bağlı Güvercintepe Mahallesinde birden fazla adrese yapılan zincirleme baskında polise silahla karşılık veren çete üyesinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelindeki irili ufaklı çetelere ve çıkar amaçlı suç ağlarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

İllegal yapılara gözaçtırmayan polis, çete savaşlarında son 1 yılda işlenen 8 cinayette doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın firari olarak aranan kilit ismi Murat U.'nun Başakşehir'de bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Yeri ve irtibat kurduğu kişileri yakın takibe alan Organize Polisi, belirlenen yerlere dün operasyon düzenledi. Söz konusu ilçeye bağlı Güvercintepe Mahallesinde birden fazla adrese yapılan zincirleme baskında polise silahla karşılık veren çete üyesi Murat U.'nun yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Çete içinde birçok olayda tetiği çeken isim olarak bilinen U.'nun 16 Nisan 2022'de Beyoğlu'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin ile yine aynı yıl 15 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi olaylarının faili olarak arandığı öğrenildi.

Balkanlardaki bazı irili ufaklı çetelere para karşılığı taşeronluk yapan ve 'cinayet' ihaleleri alan söz konusu suç örgütünün Türkiye'de 8 cinayet dosyası olduğu bilgisine ulaşıldı. Soruşturma dosyasına yer alan iddialara göre suç örgütünün, 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi, 08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 15 Ekim 2022'deBahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi, 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda Murat Fırat Canlı'nın öldürülmesi, 24 Aralık 2022'deKağıthane'de çıkan çatışmada yoldan geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde Cumali Aslan'ın öldürülmesi ve 2 Şubat 2023'de Sarıyer Zekeriyaköy'de Ferhat Yeşilkaya'nın öldürülmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi.

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