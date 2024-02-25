Video Yaşam Başakşehir'deki işadamı cinayetiyle ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Başakşehir'deki işadamı cinayetiyle ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Başakşehir'deki işadamı cinayetiyle ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

25.02.2024 | 15:39

Başakşehir’de oturduğu sitenin otoparkında başından tabancayla vurularak öldürülen iş insanı Abdülkadir Altuğrul cinayetinde gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında iş insanının eşi de bulunuyor. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Başakşehir'de 3 Ocak 2023 tarihinde saat 19.50 sıralarında meydana gelen olayda Kapalıçarşı'da işyeri bulunan Abdülkadir Altuğrul (34) maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenmişti. Görüntülerde yüzü maskeli bir kişinin bir süre otoparkta dolaştığı, ardından otomobilinin bagajını açan iş insanının arkasından yaklaşarak başına ateş ettiği görülmüştü. Yapılan incelemede iş insanın başına 2 kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

7 ŞÜPHELİ ARASINDA EŞİ DE BULUNUYOR
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri, olayda silahı kullanan kişinin Mazlum B. olduğunu belirledi. Mazlum B. her yerde aranırken, yürütülen soruşturmada 6 kişinin daha olayla bağlantısı olduğu belirlendi. Bu kişilerden birinin Abdülkadir Altuğrul'un eşi Hülya A., diğerinin ise Altuğrul'un yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Polis şüphelileri yakalamak için 21 Şubat 2024 tarihinde İstanbul ve Hakkari'de belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında tetikçinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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