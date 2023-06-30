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Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video

Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video

30.06.2023 | 12:01

ARNAVUTKÖY'de, başına kutu geçiren hırsız, apartmandan bisiklet çaldı. Şüphelinin bisikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 22 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Yiğit Arslan, kendisine ait bisikleti oturduğu apartmanın giriş katına bıraktı. Binaya başında kutu ile giren hırsız bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Saatler sonra bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Yiğit Arslan, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde bir kişinin apartmana başında kutuyla girerek bisikletini çaldığını gören Arslan, polise giderek şikayetçi oldu.

"SADECE GÜLDÜM"
Bisikletin sahibi Yiğit Arslan, "Geldi binaya gözetledi ilk önce. 20 dakika sonra kafasına kutuyu geçirerek geldi. Zaten belli oluyor biraz acemi galiba niye böyle birşey yaptı bilmiyorum. Bisikleti bununla sürmeye çalıştı şu kutuyu attı buraya ondan sonra da gitti. Güvenlik kamerasını görüyor kameralara bakıyor 20 dakika sonra kutuyla geliyor. Biraz değişik bir arkadaşımız. Kutuyla alıyor ama kameraların olduğunu da biliyor. Kafasına kurutu geçirerek yoldan geliyor. İnsanlar ona bakıyor. O şekilde geziyor. Hatta binanın içinde kaldırıp yeniden takıyor. Ondan sonra bisikleti alıp buradan aşağı doğru gidiyor. " dedi. Bisikletini kilitlemediğini söyleyen Arslan, "Hiç rast gelmedik. Kilitlemeyi düşünmüyordum aldı gitti o sırada. 7 bin lira değeri vardı. Sadece güldüm biraz komik kameraya bakması." diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Kafasına kutu geçirerek apartmanın içine giren hırsız, bisikletin yanına gidiyor. Bu sırada kutuyu başından çıkaran hırsız, arkasına dönerek güvenlik kamerasına bakıyor. Ardından da kafasına kutuyu yeniden geçirerek bisikleti apartmandan çıkarıyor. Apartmandan dışarı çıktıktan sonra kafasındaki kutuyu atan hırsız, bisiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

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