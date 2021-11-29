Başkan Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesajla katıldı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesajla katıldı. Başkan Erdoğan mesajında: "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer projelerimizle ilgili süreçleri de yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.