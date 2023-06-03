Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajlarını verdiği tarihi törende, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerinin vurgusunu yaparak, "85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız." dedi. Başkan Erdoğan muhalefete de çağrıda bulunarak, "Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Muhalefetin milli iradeyle barışmasını istiyoruz." dedi.