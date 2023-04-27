Batman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 27.04.2023 | 14:28 Batman Huzur Mahallesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Batman Huzur Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden pompalı tüfekle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılarda sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.