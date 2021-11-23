Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Batman’da trafik polisi bu kez halaya yön verdi | Video 23.11.2021 | 16:01
01:43
Fabrikaların zam oyunu! Stokçular yine sahnede | Video 23.11.2021 | 16:19
01:00
01:51
Mersin Limanı’nda 6 kilo 750 gram kokain yakalandı | Video 23.11.2021 | 16:07
00:08
Şarkıcı Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı’nın davasında tanık oldu | Video 23.11.2021 | 16:07
02:14
Elektrik panosu bomba gibi patladı! Ölümden dönüş anı kamerada | Video 23.11.2021 | 15:39
01:52
Pendik'te doktoru darp eden hasta tutuklandı | Video 23.11.2021 | 15:26
04:37
Tekirdağ'da servis midibüsü otomobille çarpıştı 2 ölü, 15 yaralı | Video 23.11.2021 | 12:28
00:26
Konya'da aynı mahallede 3 araç kundaklandı | Video 23.11.2021 | 12:20
01:48
01:50
06:04
Sultangazi'de tavukları çuvala doldurup çaldılar | Video 23.11.2021 | 11:07
06:00
Kamerun ve Ekvador milli takımları Türkiye’de üretilen formaları giyecek 23.11.2021 | 11:09
04:10
Sırt ağrısıyla gitti, kalp ameliyatı oldu | Video 23.11.2021 | 10:46
07:44
06:09
01:17
Yasadışı bahis oynatanlara operasyon 23.11.2021 | 10:25
01:05
Bursa'da otobüste yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video 23.11.2021 | 10:15
07:14
00:35
Adana'da yolda bekleme tartışması kanlı bitti | Video 23.11.2021 | 10:07
Batman'da bir akrabasının düğününe üniformasıyla katılan trafik polisi eline mendili alıp halay başına geçti. Trafik polisinin halaya yön verdiği görüntüler sosyal medyada binlerce tıklanma aldı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, kentte düzenlenen bir akrabasının düğüne davetli olarak katıldı. Polis memurunun mendilini eline alıp halayın başını çektiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Üniformalı polisin elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada yayılınca videoyu izleyen vatandaşlar 'trafik polisi bu kez halaya yön verdi' yorumlarını yaptı.