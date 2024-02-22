Video Yaşam Batman’ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu | Video
Batman’ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu | Video

Batman’ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu | Video

22.02.2024 | 13:01

Batman'da yağmur sonrası kısa sürede yoğunlaşan sis, şehrin üzerini kaplayarak görsel şölen oluşturdu.

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Yer yer görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis ulaşımda herhangi bir aksaklığa neden olmadı. Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerlediği görüldü.

Kentte yağmur sonrası etkili olan sis, bir süre sonra şehir merkezinin yanı sıra Batıraman Dağı ve Dicle Nehri üzerini kaplayarak güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

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