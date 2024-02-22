Batman’ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu | Video
Batman'da yağmur sonrası kısa sürede yoğunlaşan sis, şehrin üzerini kaplayarak görsel şölen oluşturdu.
Kentte yağmur sonrası etkili olan sis, bir süre sonra şehir merkezinin yanı sıra Batıraman Dağı ve Dicle Nehri üzerini kaplayarak güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.
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