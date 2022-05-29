Video Yaşam Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi | Video
Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi | Video

Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi | Video

29.05.2022 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi | Video 03:34
Bayburt’ta Ejderha Kayaları efsanesi | Video 29.05.2022 | 08:41
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video 01:36
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video 29.05.2022 | 08:41
Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video 01:35
Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video 29.05.2022 | 08:42
Sakarya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 00:49
Sakarya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 29.05.2022 | 08:42
Ayasofya Camii’nde gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu | Video 04:21
Ayasofya Camii’nde gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu | Video 29.05.2022 | 08:41
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı | Video 04:14
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı | Video 29.05.2022 | 08:41
İsrail’in güneyinde trafik kazası | Video 01:34
İsrail’in güneyinde trafik kazası | Video 28.05.2022 | 22:33
Ne istediniz şu güzelim canlıdan | Video 00:20
Ne istediniz şu güzelim canlıdan | Video 28.05.2022 | 21:49
TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi | Video 02:24
TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi | Video 28.05.2022 | 18:42
Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan karın kaslarıyla şov yaptı | Video 00:09
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan karın kaslarıyla şov yaptı | Video 28.05.2022 | 16:26
Aydın’da vatandaşın ’Ufo’ iddiası: Şok yaşadım, gözüme uyku girmedi! | Video 00:54
Aydın'da vatandaşın 'Ufo' iddiası: "Şok yaşadım, gözüme uyku girmedi!" | Video 28.05.2022 | 15:51
THY pilotu Ceyhan Yılmazcan 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı | Video 13:02
THY pilotu Ceyhan Yılmazcan 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı | Video 28.05.2022 | 12:13
Mersin Limanı’nda 5 kilo 800 gram ’Skunk’ ele geçirildi | Video 03:14
Mersin Limanı'nda 5 kilo 800 gram 'Skunk' ele geçirildi | Video 28.05.2022 | 10:15
“Hollywood” filmi Adana’da resmen gerçek oldu: 4 gözaltı! | Video 01:05
“Hollywood” filmi Adana’da resmen gerçek oldu: 4 gözaltı! | Video 28.05.2022 | 10:16
Çorum’da belgeselleri aratmayan görüntüler... Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı | Video 04:15
Çorum'da belgeselleri aratmayan görüntüler... Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı | Video 28.05.2022 | 09:48
Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler | Video 04:24
Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler | Video 28.05.2022 | 09:48
Makas atan trafik magandası kamerada | Video 00:43
Makas atan trafik magandası kamerada | Video 28.05.2022 | 09:48
Son Dakika: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı | Video 08:23
Son Dakika: 21 yıllık acı gizem çözüldü! 'Kuyudaki ceset' Ayşe Kavak çıktı | Video 28.05.2022 | 09:44
İstanbul Beylikdüzü’nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video 03:10
İstanbul Beylikdüzü'nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video 27.05.2022 | 21:09
Ordu’da koyun sürüsünün klarnetli yayla yolculuğu | Video 02:50
Ordu'da koyun sürüsünün klarnetli yayla yolculuğu | Video 27.05.2022 | 16:38

Bayburt‘u Gümüşhane’ye bağlayan yolun 30’ncu kilometresinde, bir dağın eteğinde kurulmuş Nişantaşı (Datuk) köyüne doğru ejderha şeklinde, kıvrıla kıvrıla giden kayalara dair yerel efsane dikkat çekiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Efsaneye göre, taş kesilen ejderhayı büyük küçük fark etmeksizin yöre halkı biliyor. Yaklaşık 25-30 metre uzunluğundaki, kıvrımlı yapısıyla adeta ejderhaya benzeyen kayalıklar drone ile havadan görüntülendi.

Bayburt'a 15 kilometre uzaklıktaki Nişantaşı köyünde dağın üst kısmındaki kıvrımlı ve uzun taşlar, taş kesilmiş ejderhayı andırıyor. İlk kez görenlerin ilgisini çeken kayalıklar, dışarıdan gelenlerin uğrak noktası oluyor. Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nişantaşı köyü muhtarı Abubekir Altındaşoğlu çocukken büyüklerinin kendisine anlattığı efsaneyi şu şekilde anlattı:

"Hamile bir kadın ekmek pişiriyormuş, bir gürültü duyuyor, dışarı çıkıyor ve ejderhayla karşılaşıyor. Ejderha da köyümüze üstten aşağı iniyormuş. Tabii bunu gören hamile kadın korkuyor. Korkulu bir şekilde dua ediyor. Yarabbi diyor, ya bu ejderhayı taş kes, beni yemesin ya da beni taş kes bu ejderhayı görmeyeyim. Rivayetlere göre o an ejderha taş kesiyor, hamile kadın canını kurtarıyor. Bize anlatılan efsane bu şekilde, bundan ötesini bilemiyoruz.

"ARKAMIZDA BULUNAN KAYALAR TİP OLARAK, ŞEKİL OLARAK GERÇEKTEN DE EJDERHAYI ANDIRIYOR."
Köy sakinlerinden Zülfikar Kılıç isimli vatandaş kayaların hem yılan, hem de ejderha olarak bilindiğini ifade ederek, "Hamile kadın hamur yoğururken arkasını dönüp bakıyor ki yılan geliyor. Yarabbi demiş ya bunu taş kes, ya beni taş kes. Tekrar dönmüş hamurunu yoğurmaya devam etmiş, hamur yoğurması bitince arkasını dönüp yeniden bakınca yılan taş kesilmiş. Bu olayda bu şekilde. Ejderha, yılan her neyse, oracıkta taş kesilmiş" diye konuştu.
Köyde yaşayan 85 yaşındaki Şaban Çiloğlu, efsaneyi duyup bildiği kadarıyla anlattı.

Çiloğlu'nun bildiği efsanede koca karı dediği hasta kadının duasının kabul olması üzerine yılan taş kesiyor. Çiloğlu, "O dönemlerde köyde yaşayan bir koca karı hasta olmuş evinde yatıyormuş, hasta yatağında yattığı esnada camdan yılanın geldiğini görmüş ve Allah'a dua etmiş. Allah'ım ya beni taş kes, ya onu demiş. O anda yılan taş kesilmiş. Ben de bu efsaneyi bu şekilde biliyorum" şeklinde konuştu.

Şimdilerde ise ejderha kaya diye bilinen kayalıklar, küçük çocukların oyun oynadığı, zaman geçirdiği yer olarak göze çarpıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA