Bayram bilançosu netleşti: 43 ilin geçiş güzergahından 800 bin araç geçiş yaptı | Video
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'den Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 800 bin araç geçiş yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara-Samsun D.200, Kırıkkale-Kayseri D.765, Kırıkkale-Konya D.753 kara yollarında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de, bayram süresince 42 yaralamalı trafik kazasına müdahale etti.
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