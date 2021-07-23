Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu | Video
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. gününde konser veren Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Bodrum, bayramın 3. günü bir otelde sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, otel misafirlerine bayram coşkusu yaşattı. Söylediği şarkılarla eğlenen tatilciler bir an olsun yerinde duramadı. Derya Uluğ'un konserinde adım atacak yer kalmadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uluğ, ayakta alkışlandı.