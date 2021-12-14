Video Yaşam Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu | Video
Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu | Video

Belgin Doruk'un oğlu, evinin önünde ölü bulundu | Video

14.12.2021 | 12:47

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Bursa'da, sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel (54), evinin kapısının önünde ölü bulundu.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sabah saatlerinde sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı. Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

SİTEYE 1 AY ÖNCE TAŞINDI
Öte yandan Aydın Birsel'in, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce siteye taşındığı belirtilen Birsel, 2013'te Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket aldı. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti.

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