Video Yaşam Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video

06.03.2025 | 11:52

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri sevinç gözyaşları içinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. Günlerdir kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu. Gürel'e ilk müdahalede bulunan ekipler, daha sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Ormanın içerisinden bir süre yürüdükten sonra ambulansa alınan Gürel, tedavisi için Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

'EŞİMİ GÖRÜNCE RAHATLADIM'

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, "Eşimi görünce rahatladım" şeklinde konuştu. Gürel, "Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu" dedi.

'HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, "Herkese teşekkür ediyoruz, arayan soran. Daha göremedik yukarıda bulunmuş, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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