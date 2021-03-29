Berfu Yenenler oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk tanışmasını paylaştı | Video

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mert geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Berfu Yenenler oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk tanışmasını paylaştı.