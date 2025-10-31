Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video
31.10.2025 | 08:25
Beşiktaş'ta gece saatlerinde motosiklet sürücüsü alt geçitte seyir halinde olduğu esnada kontrolünü kaybederek kazaya karıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 31.10.2025 | 08:25
03:40
03:05
00:20
11:59
01:06
06:18
00:34
21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 30.10.2025 | 13:42
00:30
00:22
Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 30.10.2025 | 13:03
03:21
16 yaşındaki Fatma'dan 1 haftadır haber yok | Video 30.10.2025 | 12:52
00:14
Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı | Video 30.10.2025 | 12:48
00:37
00:37
02:41
00:48
"Yıldırım Çetesi" çökertildi: 4 tutuklama | Video 30.10.2025 | 11:21
00:35
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü | Video 30.10.2025 | 11:08
04:11
Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya’da yükselecek | Video 30.10.2025 | 10:58
00:27
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 30.10.2025 | 10:58
00:13
Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video 30.10.2025 | 10:07