Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video

31.10.2025 | 08:25

Beşiktaş'ta gece saatlerinde motosiklet sürücüsü alt geçitte seyir halinde olduğu esnada kontrolünü kaybederek kazaya karıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Balmumcu alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre bir motosiklet seyir halinde olduğu esnada tünel içerisindeyken kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kimlik bilgisi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı arka kısımdaki yolcu ise ağır yaralı olarak ambulansla en yakındaki sağlık kurumuna sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazanın gerçekleştiği noktada çalışmalar yaptı. Polis ekipleri tedbir amaçlı olarak tünelin bir yönünü araç trafiğine kapattı. Ekiplerinin çalışmalarının sona ermesinin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
