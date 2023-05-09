Beşiktaş’ta saldırıya uğrayan fenomen o anları anlattı: "Konser çıkışı otoparka doğru giderken..." | Video
Beşiktaş’ta bir işletmede konser verdikten sonra bir grubun saldırısına uğrayan ve 20 bin lirası gasp edilen ünlü fenomen sanatçı Cihan Emre, o anları anlattı. Fenomen Emre, “Otoparka doğru giderken 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı” dedi. Saldırı anları kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklanmıştı.
"9-10 KİŞİ BİRDEN YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"
Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Cihan Emre, "Geçtiğimiz günlerde can güvenliğimizin hiçe sayıldığı bir olay yaşadık. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı. Diğer müzisyen arkadaşlarımızın başına gelen şiddet olayı benimde başıma geldi. Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlemiş olduğumuz etkinlik sonrasında 9-10 tane maganda tarafından Beşiktaş'ta saldırıya uğradım. Konser çıkışı otoparka doğru giderken sağ tarafa döndüğüm anda 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Olay şu an dava sürecinde sizin karşınıza böyle şeylerle değil yaptığımız güzel işlerle gelmek isterim" dedi.
BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALAMIŞTI
Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlatmıştı. Genç fenomenin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakalamıştı.
SALDIRGANLAR TUTUKLANMIŞTI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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