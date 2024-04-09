Video Yaşam Beşiktaş’taki feci kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti | Video
Beşiktaş’taki feci kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti | Video

Beşiktaş’taki feci kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti | Video

09.04.2024 | 13:22

Dolmabahçe’de motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakımda entübe edilen 25 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın kaza anının kameralara yansıdığı olayda, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde geçtiğimiz 18 Mart Pazartesi günü saat 02.10 sıralarında yaşanan kazada, Kuruçeşme'de garson olarak çalıştığı ünlü bir restorandan çıkan 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu, 34 GDU 632 plakalı motosikletine binerek yola koyulmuştu. Genç kız Dolmabahçe istikametine seyrettiği esnada 17 ST 964 plakalı hafif ticari araca yandan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hacıoğlu yola savrulmuştu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralıya müdahalede bulunmuştu.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VEREN GENÇ KIZ ÖLDÜ
İlk müdahalenin ardından ağır yaralı Hacıoğlu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan Hacıoğlu'nun durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenilmişti. Yaklaşık 22 gündür hastanede tedavi gören genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ailesi ve sözlüsü yasa boğuldu.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Alpay Ö.'yü (47) gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Burada ifadesi alınan ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Alpay Ö. adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan sürücü Alpay Ö.'nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

FECİ KAZA KAMERALARA YANSIMIŞTI
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde hafif ticari araç yasak yerden "U" dönüşü yaptığı esnada motosikletli genç kız araca yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kız yere düşerken araç sürücüsü ise birkaç metre ilerleyip duruyor. Bir taksi sürücüsü ise durup araçtan iniyor.

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