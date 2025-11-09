Beylikdüzü'nde alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video
09.11.2025 | 11:23
Beylikdüzü’nde alkollü iki grup arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Yaklaşık 20 kişilik grubun birbirine saldırdığı olayda polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
