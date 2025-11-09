Video Yaşam Beylikdüzü'nde alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video
09.11.2025 | 11:23

Beylikdüzü’nde alkollü iki grup arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Yaklaşık 20 kişilik grubun birbirine saldırdığı olayda polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir eğlence mekanı çıkışında yaklaşık 20 kişilik alkollü grup birbirine girdi. Taraflar tekme ve tokatla kavga ederken ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük yaşadı. Sokak ortasında uzun süre devam eden o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
