Video Yaşam Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video
Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video

Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video

29.04.2023 | 09:37

Beylikdüzü’nde bir hırsız, apartman girişinde bulunan zil panelini çaldı. Görenleri şaşkına çeviren hırsızlık sonrası ise apartman sakini İlker Caran, “Güzel bir atasözümüz var bizim, ‘hırsız kapı çalmaz’ denir ama zili çaldı” diyerek yaşanan olayı anlattı. O hırsızlık anları ise saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz Cuma günü 01.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir süre site önünde etrafı gözetleyen hırsız, çevrede kimsenin olmadığından emin olduğunda apartmanın girişine geldi. Güvenlik kameralarının olduğunu fark eden şahıs, yüzünü kapatarak elindeki tornavida ile zil panelini sökmeye başladı. Yaklaşık 5 dakikada 7 bin TL değerindeki iki zil panelini çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı. Apartman sakinleri sabah uyandığında durumun farkına vararak polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığı, "Tabi hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı ama bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik" diyerek anlattı. Olayla ilgili polisler çalışma başlatırken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"ZİL PANELİNİ NE YAPACAK, NASIL SATACAK BİLMİYORUM"
Yaşanan sıradışı hırsızlık hakkında konuşan apartman sakini İlker Caran, "Gece saatlerinde sitemizde bir hırsızlık olayı yaşandı. Sabah eşim işe giderken bana fotoğraf attı ve zil panelinin çalındığını gördüm. Hemen yöneticimiz ile görüştük ve kamera kayıtlarına baktık. Hırsızın yüzü belli olmuyordu. Maskesi vardı ve suratını kapatıyordu. Güzel bir atasözümüz var bizim, 'hırsız kapı çalmaz' denir ama zili çaldı. Güzel bir sistem kurmuştuk ama hırsız birkaç dakika içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Tabi hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı. Bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik. Zil panelini ne yapacak, nasıl satacak bilmiyorum. Tanesini biz 3 bin 500 TL'ye almıştık. İki panel için 7 bin TL gibi bir zararımız var" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lüleburgaz’da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:28
Lüleburgaz'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.04.2023 | 10:24
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 00:49
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 29.04.2023 | 10:30
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 01:28
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 29.04.2023 | 10:08
Batman’da çökme tehlikesi bulunan yarım asırlık minare kontrollü olarak yıkıldı | Video 01:18
Batman’da çökme tehlikesi bulunan yarım asırlık minare kontrollü olarak yıkıldı | Video 29.04.2023 | 10:09
Prof. Dr. Maden: Karadeniz gazı bir başlangıç, devamı gelecek | Video 05:12
Prof. Dr. Maden: "Karadeniz gazı bir başlangıç, devamı gelecek" | Video 29.04.2023 | 09:46
Küçükçekmece’de karton yüklü kamyon alev aldı | Video 02:02
Küçükçekmece’de karton yüklü kamyon alev aldı | Video 29.04.2023 | 09:46
Gazipaşa’da dere taştı, domates serası sular altında kaldı | Video 06:08
Gazipaşa'da dere taştı, domates serası sular altında kaldı | Video 29.04.2023 | 09:38
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 01:04
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 29.04.2023 | 09:37
Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video 04:27
Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video 29.04.2023 | 09:37
Denizli’de sahte alkol can aldı | Video 01:05
Denizli'de sahte alkol can aldı | Video 29.04.2023 | 09:37
Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video 03:16
Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video 28.04.2023 | 22:13
Esra Erol’da akılalmaz olay! Poşet vermek için çıkan 12 yaşındaki Sıla Tuana nerede? | Video 26:02
Esra Erol’da akılalmaz olay! Poşet vermek için çıkan 12 yaşındaki Sıla Tuana nerede? | Video 28.04.2023 | 19:04
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 01:17
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 28.04.2023 | 16:50
Eyüpsultan’da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video 03:06
Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video 28.04.2023 | 16:25
Eyüpsultan’da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 00:45
Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 28.04.2023 | 16:39
Kız meselesinden 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:54
Kız meselesinden 5 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.04.2023 | 16:34
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 01:03
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 28.04.2023 | 16:15
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 03:54
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 28.04.2023 | 15:48
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 03:19
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 28.04.2023 | 15:35
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA