Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video
Beylikdüzü’nde bir hırsız, apartman girişinde bulunan zil panelini çaldı. Görenleri şaşkına çeviren hırsızlık sonrası ise apartman sakini İlker Caran, “Güzel bir atasözümüz var bizim, ‘hırsız kapı çalmaz’ denir ama zili çaldı” diyerek yaşanan olayı anlattı. O hırsızlık anları ise saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
"ZİL PANELİNİ NE YAPACAK, NASIL SATACAK BİLMİYORUM"
Yaşanan sıradışı hırsızlık hakkında konuşan apartman sakini İlker Caran, "Gece saatlerinde sitemizde bir hırsızlık olayı yaşandı. Sabah eşim işe giderken bana fotoğraf attı ve zil panelinin çalındığını gördüm. Hemen yöneticimiz ile görüştük ve kamera kayıtlarına baktık. Hırsızın yüzü belli olmuyordu. Maskesi vardı ve suratını kapatıyordu. Güzel bir atasözümüz var bizim, 'hırsız kapı çalmaz' denir ama zili çaldı. Güzel bir sistem kurmuştuk ama hırsız birkaç dakika içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Tabi hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı. Bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik. Zil panelini ne yapacak, nasıl satacak bilmiyorum. Tanesini biz 3 bin 500 TL'ye almıştık. İki panel için 7 bin TL gibi bir zararımız var" diye konuştu.
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