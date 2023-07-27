Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın! | Video

BEYLİKDÜZÜ'nde sanayi sitesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüküyor.