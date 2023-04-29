Video Yaşam Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video
Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video

Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video

29.04.2023 | 12:36

Beyoğlu’nda sokakta yürüyen iki genç, önünü kesen bir şahıs tarafından önce dövüldü ardından da bıçakla gasp edildi. Olay anı kameralara yansırken, gencin telefonunu çalan gaspçı güven timleri tarafından yakalandı.

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Olay, önceki hafta Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evlerine giden Onur K. ve Engin Can I.'nın önünü bir şahıs kesti. Gençlerle bir süre yürüyen şahıs ardından onları ara sokağa çekti. Burada gençlere bıçak çeken şahıs, birinin cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Gençlerin peşinden koşması üzerine şahsı bu kez bıçak doğrultarak onları darp etti. Şahıs ardından kaçarken yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olayın ardından gençlerin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Gençlerin ifadelerine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda gaspçının Muhammed Furkan Ç. olduğunu tespit etti. Yakalamaya yönelik çalışma yapan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği polisleri, şahsı Taksim'de yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs olayı gerçekleştirdiğini itiraf ederek, gençlerin kendisine küfür ettiği için onları dövdüğünü ve telefonlarını çalarak kaçtığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece "yağma", "gasp" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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