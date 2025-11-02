Video Yaşam Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video
Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video

Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video

02.11.2025 | 10:13

Beyoğlu'nda kız isteme töreninde atılan havai fişek bitişikteki binaya sıçradı. Çıkan yangında, binada bulunan 9 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta çıktı. İddiaya göre kız istemeye gelen kişiler törenin ardından sokakta havai fişek atıldı. Atılan fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucu binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından dumandan etkilenen, A.İ.(54), H.Ç.(27), B.İ.(65), Ş.Ç.(27), M.İ.(34), B.İ.(4), E.İ., ve R.İ., ve ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 9 kişi binada mahsur kaldı.

9 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'BAYGIN OLANLAR VARDI'
Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık" dedi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 07:55
Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video 02.11.2025 | 10:13
Kartal’da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02:37
Kartal'da tahliye edilen bina önünde ekiplerin bekleyişi sürüyor | Video 02.11.2025 | 09:47
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 00:17
Kamyonetin üst geçide sürttüğü anlar kamerada | Video 02.11.2025 | 09:08
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 01:26
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor | Video 02.11.2025 | 09:08
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 00:58
Evini yakarak intihar etmeye kalkıştı | Video 02.11.2025 | 09:08
Üsküdar’da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 01:03
Üsküdar'da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video 01.11.2025 | 16:43
Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı | Video 00:43
Cipe çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle pastaneye giren sürücü yaralandı | Video 01.11.2025 | 15:19
Usta oyuncu Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:25
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.11.2025 | 12:50
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 03:40
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Video 01.11.2025 | 12:07
Kocaeli’de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 00:13
Kocaeli'de feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.11.2025 | 11:46
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01:36
Metroda tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 01.11.2025 | 11:05
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video 01.11.2025 | 10:45
Adana’daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:39
Adana'daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.11.2025 | 10:08
Düğünde ilginç olay: Damada şaka yapıp takı yerine ’ayva’ hediye ettiler | Video 02:56
Düğünde ilginç olay: Damada şaka yapıp takı yerine 'ayva' hediye ettiler | Video 01.11.2025 | 09:47
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 00:48
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 01.11.2025 | 09:35
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 03:24
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21
İETT’de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:04
İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.10.2025 | 16:57
Körfez’deki cinayetin altından düğün tartışması çıktı | Video 01:12
Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video 31.10.2025 | 16:05
Siirt’te ailesinden 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:58
Siirt’te ailesinden 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı | Video 31.10.2025 | 15:28
Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 01:36
Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 31.10.2025 | 14:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY