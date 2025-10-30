Video Yaşam Beyoğlu'nda İspanyol Youtuber'i takip edip darbettiler! Olay anı kamerada | Video
Beyoğlu'nda İspanyol Youtuber'i takip edip darbettiler! Olay anı kamerada | Video

Beyoğlu'nda İspanyol Youtuber'i takip edip darbettiler! Olay anı kamerada | Video

30.10.2025 | 11:34

Beyoğlu'’nda arkadaşıyla motosikletle yolda ilerleyen İspanyol Youtuber’ın önü bir kişi tarafından kesildi. Kaçan turistin arkasından pet şişe fırlatan şüpheli, motosikletle takip edip önünü kesti. Turisti darbeden 2 şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.Olay anı turistin kask kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier R.D.V. (28), Tarlabaşı'nda bir sokağa girdi. Turist sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye çıkıştı. İngilizce 'Ne' diye cevap veren turist daha sonra motosikltiyle uzaklaşmaya başladı. Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen 1 şüpheli ise, turisti takip etmeye başladı.

İSPANYOL YOUTUBER'İ DARBETTİLER

Motosikletliye İngilizce 'Özür dilerim kardeşim' diyen turist, ilerlerken kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Motosikletle turistin önünde duran kişi ise 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkasından gelen şüpheliler ise saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletiyle kaldırıma çıkan turist, şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından darbedildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest kalırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. N.A.'nın daha önceden poliste 25, Sinan Çağrı B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda İspanyol Youtuber’i takip edip darbettiler! Olay anı kamerada | Video 02:41
Beyoğlu'nda İspanyol Youtuber'i takip edip darbettiler! Olay anı kamerada | Video 30.10.2025 | 11:34
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü | Video 00:35
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü | Video 30.10.2025 | 11:08
Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya’da yükselecek | Video 04:11
Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya’da yükselecek | Video 30.10.2025 | 10:58
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 00:27
Antalya Kültür Yolu Festivali başlıyor | Video 30.10.2025 | 10:58
Sakarya’da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video 00:13
Sakarya'da anne-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı | Video 30.10.2025 | 10:07
Gaziantep’te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 02:47
Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 30.10.2025 | 10:01
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 00:30
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 30.10.2025 | 09:46
Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 00:38
Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 30.10.2025 | 09:40
Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video 30.10.2025 | 09:29
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı | Video 02:35
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı | Video 30.10.2025 | 08:58
Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, Öldürün beni diye bağırdı | Video 03:40
Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, "Öldürün beni" diye bağırdı | Video 30.10.2025 | 08:57
Kayseri’de ‘huzur’ uygulaması: 25 aranan şahıs yakalandı | Video 00:51
Kayseri’de ‘huzur’ uygulaması: 25 aranan şahıs yakalandı | Video 30.10.2025 | 08:24
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 05:53
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 30.10.2025 | 06:16
Gebze’de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1’i sağ kurtarıldı | Video 12:24
Gebze'de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1'i sağ kurtarıldı | Video 30.10.2025 | 06:16
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 01:23
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 30.10.2025 | 06:15
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 00:37
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 30.10.2025 | 06:15
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 00:30
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 30.10.2025 | 06:15
Sultangazi’de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 01:58
Sultangazi'de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 30.10.2025 | 06:15
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 03:40
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 30.10.2025 | 06:15
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:29
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 29.10.2025 | 16:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY