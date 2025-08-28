Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video
Bursa’da bıçakla husumetlisinin üzerine yürüyen saldırgan, bir anda tek yumrukla adamı yere serdi. Kanlar içinde kalan yaralı yerde kıvranırken, saldırgan beline taktığı bıçakla arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı.
Öte yandan yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
00:30
Bıçakla geldi tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 12:02
01:25
01:07
01:05
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.08.2025 | 11:15
00:20
Erzurum’da tilkiye kadayıf dolması ikram ettiler | Video 28.08.2025 | 10:33
00:10
Motosikletlinin 5 saniyelik şovu 21 bin TL’ye patladı | Video 28.08.2025 | 10:33
03:27
Yaşlı çiftin evinden gelen kötü koku panik yarattı | Video 28.08.2025 | 10:33
04:25
87 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi | Video 28.08.2025 | 10:24
00:48
00:40
06:10
03:31
01:04
06:23
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra öldü | Video 28.08.2025 | 09:05
00:52
Arnavutköy’de 6 katlı fabrikada yangın | Video 28.08.2025 | 08:30
00:55
03:17
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 27.08.2025 | 16:37
01:08
Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 27.08.2025 | 16:37
01:30
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 16:12