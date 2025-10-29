Biga'da ev alevlere teslim oldu | Video 29.10.2025 | 10:55 Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Biga ilçesi Esentepe mahallesinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında yanan 4'üncü kattaki evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri yangın sırasında binayı boşaltırken, yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.