Biga'da ev alevlere teslim oldu | Video
29.10.2025 | 10:55
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
