Video Yaşam Biga'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı | Video
Biga'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı | Video

Biga'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı | Video

06.04.2023 | 10:40

Çanakkale’nin Biga ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada 17 işçi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü girişinde meydana geldi. Özel bir fabrikadaki işçileri taşıyan Süleyman Demirel idaresindeki otobüs, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkarak yan devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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