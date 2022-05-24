Bingöl katliamının yıl dönümü... Silahsız 33 asker 29 yıl önce şehit edilmişti | Video

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için duyulan acı dinmedi. 29 yıl önceki saldırıdan kurtulan Adanalı Erkan Omay (56), silah arkadaşlarının hatırasını yaşatmaya devam ediyor. Omay, sahibi olduğu marketin ön cephesine saldırıya ilişkin gazete kupürlerinin yanı sıra şehitlerin fotoğraflarını asarak, örgütün kalleş yüzünün bilinmesi için çaba harcıyor.