Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Öte yandan doktor olan Osman Zeki Tuncel'in atamasının yeni gerçekleştiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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