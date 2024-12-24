Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı | Video 24.12.2024 | 09:48 Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel'in (20) hayatını hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 16 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.Öte yandan doktor olan Osman Zeki Tuncel'in atamasının yeni gerçekleştiği öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.