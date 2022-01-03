Bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolmuştu, Esra Erol buldu! Kızına kavuşan anne Esra Erol canlı yayınında bayıldı! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da her hafta farklı konular ele alınıyor. Ele aldığı konular Türkiye’nin her zaman gündeminde yer alan ve 2021 yılına da damga vuran Esra Erol, yeni yılın ilk programıyla bugün izleyicilerinin karşısına çıktı. 2022 yılına da bomba gibi bir programla başlayan Erol’un programında bugün inanılmaz bir olay yaşandı. Programa katılan Neziha Hanım, kızı Edanur’un bir aylık bebeğiyle ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi bugün Edanur’u bularak stüdyoya getirdi. Anne ve kızın buluşması tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu. Kızına kavuşan annenin feryatları stüdyoya damga vururken Neziha Hanım, canlı yayında baygınlık geçirdi. İşte ayrıntılar!