Video Yaşam Bir garip kedi kurtarma operasyonu: Kediyi kurtaralım derken az daha öldürüyorlardı | Video
Bir garip kedi kurtarma operasyonu: Kediyi kurtaralım derken az daha öldürüyorlardı | Video

Bir garip kedi kurtarma operasyonu: Kediyi kurtaralım derken az daha öldürüyorlardı | Video

21.11.2021 | 13:07

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Şanlıurfa’da vatandaşlar ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek yerine ağaçtan düşürerek kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. İddiaya göre yetkililer ağaçtaki kediyi indiremeyince devreye vatandaşlar girdi. Uzun bir merdiven bulan vatandaşlar, ağacın gövdesine dayadı. Vatandaşlardan biri hayatını tehlikeye atarak ağaca tırmandı. Vatandaş, korkut ağacın ince dalına kadar giden kediye ulaşamayınca aşağıdakiler devreye girdi. Merdivenle ağacın dalına vuran vatandaşlar, kediyi yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşürdü. Düşen kedi kaçarak uzaklaştı.

Kediyi kendi bildikleri şekilde kurtarmak dışında bir alternatifleri kalmadığını söyleyen vatandaşlar, kurtarmadıkları takdirde kedinin açlık ve susuzluktan öleceğini belirtti.

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