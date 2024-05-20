Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video
Bitlis ve ilçelerinde havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor.
Dağ etekleri ve geniş tarlalar, açan gelinciklerle birlikte kartpostallık görüntüler sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşü tutkunları, gelinciklerle kaplı alanlarda vakit geçirip bu doğal güzelliği bol bol fotoğraflıyor. Her yıl tekrarlanan bu doğa olayı, Bitlis'in bahar manzaralarını zenginleştirirken şehrin turistik cazibesini de arttırıyor.
Gelincik çiçekleri, kırmızı ve yeşilin en güzel tonlarını buluşturarak görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yoldan geçen vatandaşlar da kısa molalar vererek gördükleri doğal manzarayı fotoğraflayarak, doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.
Her yıl bu dönemlerde açan gelincik çiçeklerinin bu yıl da açmaya başladığını ifade eden Zeki Çorak, oluşan doğal güzelliğin kendine hayran bıraktığını ifade etti.
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