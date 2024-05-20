Video Yaşam Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video
Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video

Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video

20.05.2024 | 09:28

Bitlis ve ilçelerinde havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor.

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Son bir kaç haftadır etkili olan yağmurla birlikte doğada birçok çiçek türü de açmaya başladı. Bu çiçeklerden biri olan gelincik çiçekleri de, Bitlis ve ilçelerinin güzelliklerine güzellik katıyor. Doğal olarak yetişip, şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle Bitlis ve ilçelerindeki tarlalarda adeta görsel şölen sunuyor. Gelincikler, zarif ve kırmızı renkleriyle hem halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tatvan, Hizan ve Güroymak arasında uzanan geniş tarlalar, açan gelincik çiçekleriyle kırmızıya büründü.

Dağ etekleri ve geniş tarlalar, açan gelinciklerle birlikte kartpostallık görüntüler sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşü tutkunları, gelinciklerle kaplı alanlarda vakit geçirip bu doğal güzelliği bol bol fotoğraflıyor. Her yıl tekrarlanan bu doğa olayı, Bitlis'in bahar manzaralarını zenginleştirirken şehrin turistik cazibesini de arttırıyor.

Gelincik çiçekleri, kırmızı ve yeşilin en güzel tonlarını buluşturarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yoldan geçen vatandaşlar da kısa molalar vererek gördükleri doğal manzarayı fotoğraflayarak, doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

Her yıl bu dönemlerde açan gelincik çiçeklerinin bu yıl da açmaya başladığını ifade eden Zeki Çorak, oluşan doğal güzelliğin kendine hayran bıraktığını ifade etti.

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