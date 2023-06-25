Video Yaşam Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video

Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video

25.06.2023 | 14:00

9 günlük kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Bodrum’a akın etti. 60 saate 60 bin araç ilçeye giriş yaptı. Sahillerde adım atacak yer kalmazken güvenlik ise Bodrum’da en üst seviyeye çıkarıldı.

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Okulların kapanması ve 9 günlük bayram tatilinin ardı ardına gelmesinin ardından Bodrum yerli turist akınına uğradı. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte araçlarıyla Bodrum'a gelen vatandaşlar uzun trafik kuyrukları oluşturdu. Uçaklar ve şehirlerarası otobüsler ek seferler koydu. Cuma günü mesai bitimiyle birlikte Bodrum'a akın eden yerli turistle birlikte Bodrum'un nüfusu 850 bine ulaştı. 60 saate 60 bin aracın girdiği ilçede sahillerde doldu taştı. Bodrum'un tüm sahillerinde adım atacak yer kalmadı. Güneşin, kumun ve denizin tadını çıkaran tatilciler müziğin ritmiyle de doya doya eğlendi. Otel doluluklarının ise yüzde 85 ulaştığı öğrenildi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin otel doluluklarının yüzde 85'e ulaştığını ifade ederek " Bodrum'da bayram tatili Pazartesi günü başlamış oluyor. Oteller ve şehir olarak hazırız. Otellerde son dakika güzel fırsat ve indirimleri var. Tatil planı yapmayan varsa Bodrum'a bekliyoruz. Otellerde doluluk oranı yüzde 85 civarlarında görünüyor. Bodrum'da kişi başı 1000 liraya da konaklama var, 1000 Euro'ya konaklama var. Her bütçeye uygun tatil fırsatları mevcut. Bodrum'da eğlenmek isteyene eğlence, sessizlik isteyene sessizlik var. Antik Tiyatro'da, eğlence mekanlarında bayramda ünlü isimler sahne alacak. Dolandırıcılar otellerin linklerini ele geçirip otelleri ve misafirleri dolandırıyorlar. Otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğuna, acentanın TÜRSAB'a bağlı olduğunu misafirlerimiz kontrol etsinler. Sosyal medya gibi ortamlardan lütfen rezervasyon yapmasınlar. Otellerin resmi internet hesaplarından rezervasyon yaparak teyitli bir şekilde işlem yapmaları gerekir" dedi.

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