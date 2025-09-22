Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kafeden hesap ödemeden ayrıldıkları iddia edilen şahıslar, çıkan kavgada kafeyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken, işletmenin cam ve duvarlarına iki mermi isabet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
Bodrum’da hesap kavgasında kafeyi kurşun yağmuruna tuttular | Video 22.09.2025 | 09:05
05:51
Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 22.09.2025 | 09:05
03:23
02:51
Milyoner’de heyecan dolu anlar! 21.09.2025 | 23:12
03:29
Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti | Video 21.09.2025 | 14:56
01:06
Artvin Borçka’da selin yıktığı tarihi köprünün yıkılma anı kamerada | Video 21.09.2025 | 14:56
04:14
04:20
Kum zambaklarını koparan yandı! Cezası 557 bin lira | Video 21.09.2025 | 12:30
01:04
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 21.09.2025 | 12:30
17:21
00:51
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 21.09.2025 | 12:29
03:17
Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:29
02:57
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 21.09.2025 | 11:08
06:00
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 21.09.2025 | 09:57
08:19
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 21.09.2025 | 09:57
00:41
00:28
05:22
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 21.09.2025 | 08:44
00:27
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 21.09.2025 | 08:43
00:40
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2025 | 08:43