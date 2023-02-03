Bodrum'da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video 03.02.2023 | 15:17 Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde denizde bir anda oluşan hortumun ardından bastıran dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde sıcak havanın etkisinde olan Bodrum ardından yerini kara bulutlara bıraktı. Yalıkavak, Bitez ve Gümbet sahil açıklarında hortumlar görünmeye başladı. Ardından bastıran doluyla ilçe beyaza bürünürken, dolunun yerini sağanak yağmura bırakması ile birlikte caddeler göle döndü. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü teyakkuza geçti.